Росія знову продемонструвала свою «військову велич»

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Російські збройні сили знову продемонстрували свою неспроможність навіть до проведення військових експериментальних навчань, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал Лента.ру.Так, сьогодні, двадцять сьомого вересня 2016 року, проводились випробування балістичних ракет «Булава». Дві ракети мали бути випущеними з підводного крейсера «Юрій Довгорукий», який нині дислокується в акваторії Білого моря. Ракетним ударом потрібно було вразити цілі на камчатському полігоні «Кура». За результатами випробувань, як відзвітувалось російське оборонне відомство, обидві ракети штатно вийшли з пускових шахт підводного човна за заданою траєкторією. Тим не менш, у повітрі одна із ракет «самоліквідувалась», хоча друга вразила визначені цілі. Про причини неполадок нічого не повідомляється.Нагадаємо, в листопаді минулого року цими ж ракетами стріляли з крейсера «Володимир Мономах». Тоді одна з ракет теж не долетіла до місця призначення, хоча Міноборони Росії відрапортувало про успішні випробування. Імовірно, росіяни пишаються «новітньою зброєю, що не має аналогів» - і справді, мало які ракети можуть похвалитись надійністю й точністю враження на рівні п’ятдесяти відсотків.