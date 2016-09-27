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У Росії знову давлять харчі

У Росії знову давлять харчі
Черговий випадок знищення продуктів «невідомого походження» продемонстрували в Російській Федерації, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів новинного порталу Каспаров.ру.

Так, сьогодні, двадцять сьомого вересня 2016 року, на вісімсот двадцять п’ятому кілометрі траси М-4 «Дон» в Ростовській області російські правоохоронці затримали вантажний автомобіль, що перевозив овочі та фрукти без належних на те документів. Пізніше, вже під час огляду співробітники Россільгоспнагляду виявили в автівці чотири тони груш, майже три з половиною тони апельсинів та практично чотириста дев’яносто вісім кілограм імбиру. Маркування на продуктах було або відсутнє, або ж можна було спостерігати сліди перемаркування товарів. Відповідно до товаро-транспортних документів, відправило вантаж Товариство з обмеженою відповідальністю «Фрукт Трейд», розміщене в Тульській області. Отримати фрукти мало Акціонерне товариство «Перекресток» в Ростові.

Правоохоронці стверджують, що вантаж конфісковано і знищено. Нагадаємо, це не перший випадок безглуздого знищення продуктів харчування в Російській Федерації – протягом всього останнього року там ведеться «війна» проти так званих санкційних продуктів.

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