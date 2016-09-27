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Західна преса стверджує, що винуватість Росії у катастрофі МН-17 доведено

Західна преса стверджує, що винуватість Росії у катастрофі МН-17 доведено
Як стверджують західні ЗМІ, розслідування обставин катастрофи рейсу Малайзійських авіаліній МН-17 імовірно вкаже на винуватість Російської Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал Цензор.нет.

Так, видання The Guardian змогло отримати ексклюзивні дані про висновки міжнародної слідчої групи, які офіційно будуть оприлюднені завтра. За словами журналістів, спільними зусиллями слідчих з Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, було зібрано докази, які недвозначно вказують на винуватість в трагічному інциденті Російської Федерації. Серед них – точні дані місцезнаходження з Google, які підтверджують, що система «Бук» базувалась поблизу міста Сніжне. Установку було переправлено з місця постійної дислокації під Курськом на початку липня 2014 року. Також є немало фото, на яких зображено переміщення «Бука» по контрольованій бойовиками території.

Слідчі вважають, що постріл з установки було здійснено випадково – оператори переплутали пасажирський «Боїнг» з транспортним літаком українських збройних сил. Конкретного винуватця трагедії слідчі поки-що назвати не можуть, проте звузили список підозрюваних до двадцяти чоловік – військовослужбовців, які обслуговували установку. На думку західної преси, результати розслідування ясно доводять винуватість Росії, проте в дипломатичних колах ніхто не сподівається на проведення справедливого судового процесу із-за неадекватної і агресивної поведінки Кремля.

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