Олександр Сотник: Ще одна неприємна новина для Кремля

Міжнародне кримінальне розслідування за фактом стрілянини по малайзійському «Боїнгу» MH17 в небі над Донецькою областю, прийшло до висновку про те, що літак був збитий ракетою, випущеною з ПОВ «Бук» з території, яка перебувала під контролем проросійських бойовиків, передає The Guardian з посиланням на західних дипломатів. Уже завтра Слідча група опублікує офіційний звіт, в якому викладе звіт про передбачуваних винуватців, інформує replyua.net, з посиланням на російського опозиційного журналіста Олександра Сотника.
У доповіді містяться висновки попереднього розслідування, яке встановило, що лайнер був збитий ракетою, випущеною системою «Бук». Снаряд вибухнув поряд з кабіною. Всі, хто знаходилися на борту 298 чоловік загинули.
За словами одного з дипломатичних джерел, міжнародні слідчі повідомлять точне місце розташування установки «Бук» на Google-карті: за їхніми даними, геолокація знаряддя вбивства – це сепаратистська територія недалеко від Сніжного.
Слідча група відпрацьовує версію про те, що «буком» управляли військові з 53-ї зенітної ракетної бригади Росії. Система була незаконно перевезена через російсько-український кордон в липні 2014 року і потім доставлена до місця, звідки стався фатальний постріл.
«У дипломатичних колах поширена впевненість, що звіт вкаже на причетність проросійських заколотників або Росії до злочину», - сказав голландський дипломатичний експерт і коментатор Роберт ван де Роер. За його словами, це викличе у світі «резонанс». У той же час він підкреслив, що слідчі досі не змогли точно встановити, хто конкретно є виконавцем злочину, тобто хто саме натиснув злощасну «кнопку». У той же час їм відомі імена 20 російських військових з 53-ї курської бригади в Курську, які могли б скласти «широке коло підозрюваних», сказав він. Проте, особи зазначених військовослужбовців слідство поки не готове оприлюднити.
За словами Роера, він повідомив експертам про те, що для управління такою складною системою, як «Бук», потрібно, принаймні, три-чотири людини. Він з жалем припустив, що навряд чи президент Володимир Путін співпрацюватиме з Трибуналом у справі про знищення MH17, посприявши передачі до іноземного суду підозрюваних російських громадян.
Зі свого боку газета задається питанням, що скаже тепер британський міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон після того, як він відкрито оголосив про те, що Росія, як видно, вчинила військові злочини в Сирії, знищивши гумконвой ООН. Чи збереже він і в цій ситуації з MH17 таку ж непримиренність по відношенню до російської сторони?
За версією слідства, після прибуття в Сніжне в другій половині дня 17 липня «Бук» був переміщений в поле на південь від Донецька. Слідчі вважають, що MH17 був збитий помилково, оскільки зловмисники були впевнені, що стріляють по українському транспортному літаку. На наступний же день вони перегнали «Бук» назад в РФ. Зазначені припущення підтверджуються в тому числі і перехопленими переговорами по рації, які вели сепаратисти.
Спочатку зазначені вище відомості про обставини катастрофи детально опублікувала слідча група Bellingcat. Висновки міжнародної слідчої групи, куди входять представники Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України, ляжуть в основу кримінальної справи.
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