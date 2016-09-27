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Блогер розвінчав чергову російську «гордість»

Блогер розвінчав чергову російську «гордість»
Блогер Олександр Коваленко поділився на власній сторінці в соціальній мережі Фейсбук своїми міркуваннями щодо перспектив побудови і запуску в експлуатацію російського авіаносця, що «не має аналогів» - проекту 23000Е «Шторм», - про це повідомляє replyua.net.

Як зазначив блогер, він вже неодноразово писав про перспективи розвитку російського флоту, а точніше про його безперспективність – тут і стара консервна бляшанка «Адмірал Кузнецов», і такий, що не має аналогів, авіаносець проекту 23000Е «Шторм». Тим не менш, російські аналітики в один голос твердять, що ще не збудований, а лише спроектований «Шторм» змінить баланс сил на морі відразу як його спустять на воду.

Як наголошує блогер, тверезий погляд на речі змушує сказати, що північному сусіду варто трохи остудити полум’я ура-патріотичної ейфорії – тому є кілька раціональних причин. Наприклад, бюджет: побудову шторму оцінюють в триста п’ятдесят мільярдів рублів – саме таку суму було озвучено в середині минулого року. При цьому, час іде, інфляція не стоїть на місці і купівельна спроможність рубля не росте. І до якої позначки добереться ця сума до 2025 року, на який планується початок будівництва – ще не зовсім зрозуміло, проте вона явно не знизиться.

Заплановані строки будівництва також вражають: закладуть будівництво, як зазначалось вище, у 2025 році, а спустять готовий корабель на воду вже в 2030. Так швидко авіаносці не робили навіть за часів Радянського Союзу – тоді судна водотоннажністю в шістдесят тисяч тон вводили в експлуатацію не раніше як через дев’ять - десять років. Росіяни ж обіцяють стотисячник, «грозу Арктики» в рекордно короткі строки – п’ять років. При цьому варто пам’ятати, що більшість виробничих потужностей, які дозволяли СРСР будувати військові судна, розміщуються на території України. Судно з аналогічною тоннажністю «Джеральд Р. Форд» будується в США вже сім років, тож обіцянки росіян виглядають, м’яко кажучи, фантастикою, адже їх дає держава, яка будує корвети проекту 20380 по десять років.

Тож перспективи побудови «грізного російського авіаносця» викликають обґрунтований скепсис, навіть без врахування генетичної любові росіян до різного роду «розпилів». Блогер у якості прикладів наводить Керченський міст або космодром «Восточный», вартість яких зросла в рази ще на стадії проектування. Власне, всі грандіозні будівництва в Російській Федерації традиційно супроводжуються скандалами і лягають непосильним тягарем на бюджет та російських платників податків. Проте, можна заперечити, що заради своєї «імперської величі» росіяни можуть пожертвувати всім, їсти хліб і воду, аби лиш отримати нову «іграшку», яка дозволить їм лякати весь цивілізований світ. Але і тут нестиковка – навіть цей «сирий» авіаносець, який перебуває ще на стадії доволі приблизного проектування, вже намагаються продати в Індію.

Так як же пояснити такий ажіотаж та ейфорію навколо проекту? Навіщо вони? Відповідь надзвичайно банальна – це піар, спрямований на те, щоб у складний економічний період уряд виділив величезні кошти на безглуздий проект. Тільки ще не зрозуміло, чи захочуть потім заплатити таку ціну індуси: як не як, дорого, та і чекати обіцяного доведеться щонайменше п'ятнадцять років – прогнозує блогер.

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