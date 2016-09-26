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Захарова знову показала своє хамство

Захарова знову показала своє хамство
Офіційний речник російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова вчергове продемонструвала хамську поведінку, намагаючись «дати симетричну відповідь» Сполученим штатам Америки, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал Лента.ру.

Так, сьогодні, двадцять шостого вересня 2016 року, коментуючи на власній сторінці в соціальній мережі Фейсбук ті критичні зауваження, які прозвучали з вуст постійного представника США при Організації об’єднаних націй Саманти Пауер при обговоренні ситуації в Сирії, Захарова звинуватила американську сторону у відсутності аргументації. За її словами, заява Пауер була зроблена «для образності» і в ній «немає ніяких фактів». Далі Захарова взялась повчати американців світовій історії: за словами дипломата, «до варварів належали і слов’янські, і кельтські племена, тому Саманта не права, коли не зараховує себе до них». Далі, не маючи що відповісти по суті звинувачень у військових злочинах в Сирії, речник російського МЗС вирішила «перевести стрілки» і згадала Лівію та Ірак, в яких буцімто діяли по-варварськи Сполучені штати.

Нагадаємо, на засіданні Ради безпеки ООН, яке відбулось вчора, було розкритиковано позицію Російської Федерації у сирійському конфлікті. Зокрема, постпред США Саманта Пауер назвала дії Росії «варварством».

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