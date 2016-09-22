Гумконвой от МЧС направился на Донбасс

В МЧС России подтвердили информацию о том, что на Донбасс был отправлен очередной, 56-ой по счету, «гуманитарный груз» для жителей временно оккупированных территорий. Как передает replyua.net, гумконвой отправили сегодня утром, 22 сентября. В сообщении МЧС говорится о том, что на Донбасс выехала колонна из шестидесяти автомобилей, которые в общей сложности везут шестьсот тонн различного груза.
Под «различным грузом» сотрудники МЧС назвали учебные принадлежности для школьников Донбасса, различные товары первой необходимости, медикаменты, материалы для строительства, а также продукты питания. В Луганскую и Донецкую области колонна прибудет после того, как разделится после пересечения границы. Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Россия продолжает поставлять боевикам на Донбасс боеприпасы и продукты питания.
Однако последний раз террористам направили партию замороженной рыбы из государственных резервов страны, которая пролежала на складах с 1960 года. Еще раньше, летом этого года, боевики получили от России просроченную тушенку. Были зафиксированы массовые отравления этим продуктом в Макеевке.
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