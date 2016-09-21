Учениця Лаврова Марія Захарова нахамила Держсекретарю США

Офіційний представник зовнішньополітичного відомства Російської Федерації Марія Захарова, відома своїми ексцентричними вчинками, сьогодні, двадцять першого вересня 2016 року, в своєму інтерв'ю в грубій манері розкритикувала виступ на сесії Генеральної асамблеї ООН Джона Керрі, - про це інформує replyua.net з посиланням на портал Лента.ру.
За словами Захарової, «виступ американської делегації – це шоу для мільйонів людей, в першу чергу – для мас-медіа. Але це погане шоу, бо воно бідне, без фактів, розбивається з першого разу». Тим не менш, аргументів, які б «розбивали» виступ Керрі, росіянка так і не навела. Крім того, Захарова заявила, що «Сполучені штати вже не вперше беруть слово в ООН і потім вводять весь світ в оману».
Вся ця критика спрямовувалась на заяву США про те, що колону з гуманітарною допомогою в Сирії могла знищити російська авіація. Тоді було вбито дванадцять цивільних осіб – членів сирійського товариства Червоного Півмісяця. З огляду на це оточене урядовими сирійськими військами місто Алеппо так і не отримало належних харчів та медикаментів. Росіяни свою провину категорично заперечують, традиційно посилаючись на «відсутність доказів» у американців.
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