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Учениця Лаврова Марія Захарова нахамила Держсекретарю США

Учениця Лаврова Марія Захарова нахамила Держсекретарю США
Офіційний представник зовнішньополітичного відомства Російської Федерації Марія Захарова, відома своїми ексцентричними вчинками, сьогодні, двадцять першого вересня 2016 року, в своєму інтерв'ю в грубій манері розкритикувала виступ на сесії Генеральної асамблеї ООН Джона Керрі, - про це інформує replyua.net з посиланням на портал Лента.ру.

За словами Захарової, «виступ американської делегації – це шоу для мільйонів людей, в першу чергу – для мас-медіа. Але це погане шоу, бо воно бідне, без фактів, розбивається з першого разу». Тим не менш, аргументів, які б «розбивали» виступ Керрі, росіянка так і не навела. Крім того, Захарова заявила, що «Сполучені штати вже не вперше беруть слово в ООН і потім вводять весь світ в оману».

Вся ця критика спрямовувалась на заяву США про те, що колону з гуманітарною допомогою в Сирії могла знищити російська авіація. Тоді було вбито дванадцять цивільних осіб – членів сирійського товариства Червоного Півмісяця. З огляду на це оточене урядовими сирійськими військами місто Алеппо так і не отримало належних харчів та медикаментів. Росіяни свою провину категорично заперечують, традиційно посилаючись на «відсутність доказів» у американців.

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