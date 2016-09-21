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Мінус ще один: в Підмосков’ї впав гелікоптер

Мінус ще один: в Підмосков’ї впав гелікоптер
Вертоліт Мі-8, який імовірно належить російському Міністерству надзвичайних ситуацій, розбився у передмістях російської столиці, - про це інформує replyua.net з посиланням на портал Лента.ру.

Так, як повідомляється, сьогодні, двадцять першого вересня 2016 року, в Люберецькому районі поблизу селища Октябрьський, впав вертоліт МНС Російської Федерації. Троє членів екіпажу (серед них - начальник місцевого відділення МНС), які перебували на борту повітряного судна, загинули. Внаслідок інциденту жертв на землі та руйнувань немає. За даними російських ЗМІ, вертоліт базувався в селищі Жуковський, і мав виконувати тренувальний політ. Після падіння він повністю зруйнувався і спалахнув.

Російське МНС підтвердило факт падіння вертольоту. Наразі на місці інциденту працюють співробітники пожежної охорони, рятувальники та слідчі правоохоронних органів. Причини катастрофи наразі невідомі, проте розглядаються дві основні версії: або помилка пілота, або ж відмова техніки. Не виключають також і складних погодних умов. Нагадаємо, це далеко не перша катастрофа російських вертольотів - за останній час падали як цивільні, так і військові машини. Наприклад, поблизу Владивостока нещодавно розбився гелікоптер МНС, а в Сирії повстанцями було збито військове повітряне судно.

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