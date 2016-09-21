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У Росії знайшли пояснення вбивству Жиліна

У Росії знайшли пояснення вбивству Жиліна
Російські ЗМІ намагаються з’ясувати хто і з яких причин вбив оплотівця і учасника руху «Антимайдан» Євгенія Жиліна, - про це інформує replyua.net з посиланням на портал «Центр политического анализа».

Так, за словами «експерта» цього центру Олександра Циганова, вбивство Жиліна було організоване і здійснене українською диверсійною групою. Циганов стверджує, що поблизу російських кордонів дислокується кілька спеціально підготовлених і «натренованих в Сполучених штатах» військових підрозділів. «Експерт» навіть бачить закономірності у такому поясненні подій: на його думку, низка подій є ланками одного ланцюга. Серед них – напад на колишнього командира підрозділу «військ Новоросії» Олександра Негребецьких, невдалий замах на очільника терористичної організації ЛНР Ігоря Плотницького, відвернений замах на лідера ДНР Олександра Захарченка тощо.

Більше того, самозваний експерт примудрився зв’язати з цими подіями навіть трагічну загибель заступника голови Адміністрації Президента України Андрія Таранова. Циганов стверджує, що Таранов буцімто займався співпрацею з колишніми регіоналами, і його позиція стала невигідною деяким політикам в Україні. Власне, навіть таке абсурдне пояснення не знімає питання про те, яким чином доблесні російські правоохоронці проґавили пересування територією Російської Федерації цілої «української ДРГ».

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