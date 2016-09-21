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Росія «догралася»: США ініціюють безпольотну зону над Сирією

Росія «догралася»: США ініціюють безпольотну зону над Сирією
Очільник зовнішньополітичного відомства Сполучених штатів Америки Джон Керрі заявив, що його держава вимагатиме створення безпольотної зони над територією Сирії – про це інформує replyua.net з посиланням на новинне агентство ВВС.

За словами Керрі, задля того, аби зберегти перемир’я, необхідно заборонити будь-які польоти над охопленими конфліктом територіями. Коментуючи ситуацію в Сирії на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, Керрі заявив, що «майбутнє Сирії висить на волосині». Крім того, Держсекретар США звинуватив Російську Федерацію в нападі на колону гуманітарної місії, що стався двома днями раніше. Нагадаємо, внаслідок цієї події загинуло двадцять цивільних осіб. Вісімнадцять вантажівок, які перевозили медикаменти і продукти харчування, було знищено вщент.

Росія традиційно свою причетність до трагічного інциденту заперечує, посилаючись на інформацію про перебування над місцем нападу американського безпілотника, що може «вражати наземні цілі». США, у свою чергу, закликали РФ визнати свою провину. За словами Керрі, «польоти мають бути припинені задля того, аби розрядити ситуацію і забезпечити безперешкодне переміщення гуманітарної допомоги».

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