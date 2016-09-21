Колумнист: россияне перестали любить Путина?

Рекордно низкая явка на выборы в большинстве регионов России является очень мощным сигналом, поскольку большинство жителей РФ своим отсутствием на избирательных участках показали, что больше не питают ни страха, ни любви к путинскому режиму. Как информирует replyua.net, об этом на Блумберг пишет колумнист и российский медийщик Леонид Бершидский.
По его словам, «Единая Россия» заручилась большинством голосов, но эти результаты свидетельствуют не о поддержке единоросов, а об обыкновенной подделке, поскольку зафиксирована самая низкая явка. Из 450 мест в Госдуме 344 будет у единоросов, и это на порядок выше, чем после выборов пятилетней давности, когда у правящей партии было только 238 мест. Однако если считать по так называемым абсолютным цифрам, после этих выборов «ЕР» потеряла шесть миллионов граждан и это очень важное изменение, уверен колумнист. Что касается Крыма, то и там была очень низкая явка, хотя правительство было уверено в обратном – после присоединения крымчане побегут на избирательные участки, но, согласно последним данным, на выборы в Госдуму пришло намного меньше крымчан, чем в 2012 году на парламентские выборы в Украине.
А вот российские оппозиционеры, пишет Бершидский, не на шутку встревожены. Теперь в Думе только четыре партии, и ни одну из них нельзя назвать жесткой оппозицией. «Яблоко», которая считалась самым мощным противовесом «ЕР», смогла набрать меньше двух процентов и потеряла шансы занять кресла в Госдуме и получить финансовую поддержку от государства. Эти выборы, уверен колумнист, были самыми несправедливыми и не свободными – миллионы россиян, даже и те, кто доволен жизнью при действующем президенте, а также те, кто выступает против путинского режима, решили, что на выборы идти не стоит, потому что в Думе ничего не изменится. Они остались в стороне и таким способом выразили молчаливое нежелание быть обманутыми.
По словам Бершидского, президент РФ всегда был горд за то, что его поддерживают миллионы россиян, и его правление, по мнению самого же Путина, было основано, как на страхе, так и на любви граждан. И россияне всегда приходили на важные выборы – за исключением прошедших. Десять лет назад в РФ был отменен так называемый порог легитимности выборов, и даже, если на избирательные участки придут сто человек, выборы признают состоявшимися. Судя по всему, теперь Путин имеет дело с пассивной агрессией россиян.
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