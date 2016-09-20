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Найден путь к экономическому спасению России (ВИДЕО)

Найден путь к экономическому спасению России (ВИДЕО)
Журналисты OmTV сегодня сообщают о том, что в Российской Федерации найден новый, уникальный способ решения любых экономических проблем, который, возможно, гарантирует стране богатство и процветание на многие годы – об этом сообщает replyua.net.

Как сообщает блогер, вот уже много лет российской экономике все не удается «оттолкнуться от пресловутого дна». Путей для решения этой проблемы множество. Журналист отмечает: «Европа сильна качеством жизни и историей, влекущими туда миллионы туристов каждый год, США - средоточием мозгов и инновационной экономики. Россия уникальна не этим. Ее секрет спасения сосредоточен в духовных скрепах». Он добавляет: «Именно духовность предает россиянам моральную чистоту и не всегда осознаваемую особость».

OmTV отмечает, что возможно, проблема с экономикой в РФ кроется именно в том, что в ней не достает духовности? Журналист сообщает: «Возможно, простой учет такого сектора, как сохранение и преумножение духовно-нравственных ценностей, на который выделяются деньги из бюджета РФ, способен увеличить ВВП страны на 4 процента, что сможет нивелировать спад прошлых годов?». Он добавляет: «В РФ наконец-то поняли, какой вклад может внести духовность в выполнение отдельных проектов. Так, после длительного молебна и освящения строящегося здания стадиона в Санкт-Петербурге, работа над проектом стала вестись намного быстрее, и в скором времени может быть завершена. Стоит только представить, какой толчок могут эти «инвестиции» дать другим экономическим проектам в РФ. Так, абсолютно необходимо освятить, вероятно, проклятую автомобильную трассу Москва-Санкт-Бетербург». Далее, по мнению журналиста, церкви в РФ стоит задуматься над продажей индульгенций, как источнике пополнения государственной казны. «Индульгенции можно предлагать как отдельным лицам, как и целым корпорациям в комплексе. Неплохую прибыль можно получить, если отпускать грехи не только за прошлое время, но и на будущее четко определенные периоды».

https://youtu.be/tS_Cjgek8j8

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