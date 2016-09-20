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Блогер: Россия возрождает КГБ

Блогер: Россия возрождает КГБ
Как сообщает replyua.net со ссылкой на OmTV, кремлевские власти готовятся к возрождению КГБ у России – новое ведомство будет создано в ходе масштабной реформы силовых и правоохранительных структур в ближайшие годы.

Российские СМИ отмечают, что в результате объединения Федеральной службы охраны и Службы внешней разведки, в РФ будет образовано Министерство государственной безопасности. Как было и в СССР это «суперсиловое ведомство» сможет брать под свое производство любое дело, которым до этого занимались другие правоохранительные органы, а также вмешиваться и контролировать проводимые ими расследования.

Генеральной прокуратуре будут возвращены контрольно-надзорные полномочия за Следственным комитетом. Также в рамках реформы будет упразднено Министерство чрезвычайных ситуаций – его полномочия будут разделены между Министерством обороны и Министерством внутренних дел. Конечно же, в процессе этой реорганизации правоохранительной системы РФ все «старые» руководители будут смещены с их должностей и назначены новые, что, по сути, означает «чистку» в рядах российских силовиков. Как сообщает журналист, реформа должна завершиться до начала новых президентских выборов в Российской Федерации.

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