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О том, как Гарри Каспаров мстит России

О том, как Гарри Каспаров мстит России
Гарри Каспаров, вынужденный эмигрировать в Соединенные Штаты Америки из России заявляет, что продолжает борьбу против путинского режима. Его бегство связано с его книгой под названием «Зима наступает. Почему необходимо остановить Владимира Путина и противников свободного мира», из-за которой началось его преследование, как диссидента.

Как передает replyua.net, для Каспарова это уже второе бегство с родины – в возрасте семи лет он бежал из Баку в Россию. Чемпион мира по игре в шахматы заявляет, что о режиме Путина необходимо говорить правду – хотя бы из-за отравления сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Полонием-210 и убийства журналистки Анны Политковской. Испанское издание «El Mundo» сообщает, что России не удается вернуть себе шахматную корону вот уже четырнадцать лет. Каспаров, в свою очередь, проживая в США, открыл специальную школу, в которой обучает талантливых детей игре в шахматы, фактически, подготавливая новых американских чемпионов. Его воспитанники уже добились многих успехов. Сам Каспаров заявляет, что всегда останется непримиримым противником путинского режима, в том числе – в мире шахмат.

Путин, в свою очередь, всеми силами пытается вернуть РФ шахматное первенство. В ноябре текущего года в Нью-Йорке состоится поединок Магнуса Карльсена с Сергеем Карякиным. Россиянин убежден, что его талант связан с похищением его инопланетянами. Главным спонсором турнира выступает ФосАгро – российский холдинг, в число акционеров которого входит бывший научный руководитель Путина Владимир Литвиненко.

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