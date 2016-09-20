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Обама порадив Росії знати своє місце

Обама порадив Росії знати своє місце
Президент Сполучених штатів Америки Барак Обама розповів Російській Федерації до чого приведе збереження її нинішньої зовнішньої політики у середньостроковій перспективі, - про це replyua.net інформує з посиланням на новинний портал Лента.ру.

Під час виступу на сесії Генеральної асамблеї Організації об’єднаних націй, яке відбулось сьогодні, двадцятого вересня 2016 року, американський президент заявив, що епоха імперій залишилась в далекому минулому. Проте, Російська Федерація, імовірно, не може з цим змиритись і намагається відновити колишню велич за допомогою сили. Напевно, втручання у справи сусідів підвищує авторитет російської влади всередині держави, розпалюючи полум’я націоналізму. Але навіть у середньостроковій перспективі це призведе лише до ослаблення її кордонів та руйнування системи безпеки - спрогнозував господар Білого Дому.

Російські ЗМІ вже засудили заяви Барака Обами, назвавши їх необґрунтованими, адже свою участь в конфлікті на Донбасі та розпалюванні національної ворожнечі в країнах, що її оточують, Росія традиційно заперечує. Тим не менш, з огляду на падіння авторитету Російської Федерації на міжнародній арені та зубожіння її населення внаслідок тривалої економічної рецесії, варто було б прислухатись до порад американського президента.

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