Росія: нелегітимні вибори, депутати з судимостями

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На виборах до Державної Думи в Російській Федерації депутатський мандат отримав раніше судимий за умисний злочин чоловік, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Цензор.нет.Так, за результатами голосування, яке відбулось вісімнадцятого вересня 2016 року, депутатський мандат від Тверської області отримав кандидат від «партії влади» «Єдина Росія» Антон Секержицький, який має судимість за статтею сто сімнадцятою Кримінального кодексу Російської Федерації – вона передбачає відповідальність за зґвалтування. Свої голоси чоловіку віддали тридцять один відсоток виборців – це при тому, що про наявність судимості було чесно вказано у виборчому бюлетені. Проте, немає чому дивуватись, адже, з огляду на поведінку Російської Федерації на міжнародній арені, можна зробити висновок, що зґвалтування, розбої та грабежі цілком вписуються у державну ідеологію.Нагадаємо, вісімнадцятого вересня 2016 року в Росії та на окупованому нею Кримському півострові відбулись вибори, незважаючи на заперечення української сторони. Відтак, Верховна Рада України вже офіційно заявила, що не визнає легітимності сформованої внаслідок такого «волевиявлення» Державної Думи.