Рабинович: Конституцию будут менять без 60 миллионов россиян

Около 60 миллионов россиян, которые имеют право проголосовать, в воскресенье на выборы не пришли, и у них теперь нет своих представителей в органе, являющимся одновременно органом законодательной и представительной власти. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Слава Рабинович.
По словам российского финансиста, в новой Госдуме будут не только старые, но и новые лица, к примеру, Поклонская. Нужно отметить и то, пишет финансист, что единоросы получили подавляющее количество мест в парламенте, чего не было после прошлых выборов. Всем остальным партиям придется подмахнуть все, что угодно, и получается, что примерно 60 миллионов россиян остались без представительства.
Теперь Государственная дума может легко менять Конституцию России, а также весь конституционный строй в стране, если на то будут желания и распоряжения президента Путина, Совбеза и Администрации президента. Рабинович добавляет, что этого и следовало ожидать, - теперь Путин и его окружение получили абсолютную власть над миллионами баранов, и их не 60 миллионов – это не только те, кто не пошел на выборы. Всего таких баранов в России 146 миллионов, пишет финансист.
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