валюта
СпецтемаДанилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру

Рабинович: Конституцию будут менять без 60 миллионов россиян

Рабинович: Конституцию будут менять без 60 миллионов россиян
Около 60 миллионов россиян, которые имеют право проголосовать, в воскресенье на выборы не пришли, и у них теперь нет своих представителей в органе, являющимся одновременно органом законодательной и представительной власти. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Слава Рабинович.

По словам российского финансиста, в новой Госдуме будут не только старые, но и новые лица, к примеру, Поклонская. Нужно отметить и то, пишет финансист, что единоросы получили подавляющее количество мест в парламенте, чего не было после прошлых выборов. Всем остальным партиям придется подмахнуть все, что угодно, и получается, что примерно 60 миллионов россиян остались без представительства.

Теперь Государственная дума может легко менять Конституцию России, а также весь конституционный строй в стране, если на то будут желания и распоряжения президента Путина, Совбеза и Администрации президента. Рабинович добавляет, что этого и следовало ожидать, - теперь Путин и его окружение получили абсолютную власть над миллионами баранов, и их не 60 миллионов – это не только те, кто не пошел на выборы. Всего таких баранов в России 146 миллионов, пишет финансист.

Горячая тема: Тарас Березовець: Путін зробив дуже велику помилку
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
19 сен 2016
16832

Тимошенко, Бойко и Ляшко объявляют «крестовый поход» против власти, – Нусс

В то время, пока украинский дипломатический корпус во главе с Президентом Украины Петром Порошенко находится в США, чтобы отстоять интересы Украины, ряд лидеров фракций, в частности: «Батькивщины»,

19 сен 2016
13321

Нагорода знайде героя: у ПАРЄ продивились відео знущань над полоненим українцем

Народний депутат від БПП Володимир Ар’єв на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук поділився новинами щодо засудження в ПАРЄ поведінки російського пропагандиста британського походження Грема


Свежие новости

В Одессе появится необычный ресторан

Джиму Керри предъявлено обвинение в самом тяжком преступлении

Киселев: про здоровье Клинтон и про дачу Медведева

Автомобили бизнес-класса в Украине

Рынок труда для молодежи: самые востребованные профессии этой осени

Отдельные политики блокируют законы, без принятия которых тормозится реформа децентрализации – эксперт

Зима для богатых: сколько будут платить украинцы за тепло в доме

Влажность воздуха и здоровье человека

Бюджет 2017 – краткий анализ от эксперта «Реанимационного пакета реформ»

Ходорковский: нарисовали большинство, но не добились легитимности

Хан выступил с самой позитивной новостью для Украины

Сотник: Тренування у нас з Асадом такі. А що?

Х-Фактор 7 сезон в Украине

Назван самый лучший для жизни украинский город

МВФ як інструмент впливу на українську політику

Гриневич: зарплату учителям повысят на 30 процентов

Карл Волох: Гауссовский метод показывает, что население РФ дает правящей партии весьма скромный результат

Ганапольский: конец мифа о зомбировании россиян

Жебривский: 60 процентов школ на Донбассе – с обучением на украинском

Ученые назвали кошек самыми опасными домашними животными

 Новости за день