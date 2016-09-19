Первое решение суда по вооруженной агрессии РФ на Донбассе вступило в силу

Как сообщает replyua.net со ссылкой на «15 минут», сегодня вступило в силу первое решение, принятое судом по иску вынужденной переселенки Донбасса вследствие российской агрессии.
Как отмечает ресурс, суть решения в том, что страна-агрессор должна компенсировать вынужденной переселенке из Луганской области – Ирине Веригиной моральный и материальный ущерб. Иск переселенки был рассмотрен Голосеевским районным судом Киева. Процедура по делу началась в марте текущего года. 18 марта суд установил факт того, что Веригина является вынужденной переселенкой. После этого она подала иск о компенсации ущерба страной-агрессором. Решение по этому иску было принято несколько дней назад и сегодня вступило в законную силу.
Как известно, самое сложное в подобных делах – это реальное выполнения судебного решения. Чтобы это осуществить, Веригина своевременно подала ходатайство об обеспечении ее иска. Суд по этому заявлению принял решение об аресте денег на счету, предоставленных РФ Украине в качестве кредита, общая сумма которых – три миллиарда долларов США. Как сообщает «15 минут», суд, принимая решение о таком способе обеспечения иска Веригиной, руководствовался в том числе тем, что по официальной статистике, статус временных переселенцев получили в Украине более 2 миллионов человек. В то же время, исходя из практики ЕСПЛ, общая сумма ущерба, причиненного украинцам агрессией РФ на Востоке Украины и в Крыму, составляет 100 миллиардом долларов США.
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