валюта
СпецтемаДанилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру

Первое решение суда по вооруженной агрессии РФ на Донбассе вступило в силу

Первое решение суда по вооруженной агрессии РФ на Донбассе вступило в силу
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «15 минут», сегодня вступило в силу первое решение, принятое судом по иску вынужденной переселенки Донбасса вследствие российской агрессии.

Как отмечает ресурс, суть решения в том, что страна-агрессор должна компенсировать вынужденной переселенке из Луганской области – Ирине Веригиной моральный и материальный ущерб. Иск переселенки был рассмотрен Голосеевским районным судом Киева. Процедура по делу началась в марте текущего года. 18 марта суд установил факт того, что Веригина является вынужденной переселенкой. После этого она подала иск о компенсации ущерба страной-агрессором. Решение по этому иску было принято несколько дней назад и сегодня вступило в законную силу.

Как известно, самое сложное в подобных делах – это реальное выполнения судебного решения. Чтобы это осуществить, Веригина своевременно подала ходатайство об обеспечении ее иска. Суд по этому заявлению принял решение об аресте денег на счету, предоставленных РФ Украине в качестве кредита, общая сумма которых – три миллиарда долларов США. Как сообщает «15 минут», суд, принимая решение о таком способе обеспечения иска Веригиной, руководствовался в том числе тем, что по официальной статистике, статус временных переселенцев получили в Украине более 2 миллионов человек. В то же время, исходя из практики ЕСПЛ, общая сумма ущерба, причиненного украинцам агрессией РФ на Востоке Украины и в Крыму, составляет 100 миллиардом долларов США.

Горячая тема: Данилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Евродепутат: выборы на Донбассе должны состояться только на условиях Украины

Стало известно о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

Політолог назвав кому вигідна смерть антимайданівця в Москві

Туберкулез в Украине - не путаем с простудой и ОРВИ

Первое решение суда по вооруженной агрессии РФ на Донбассе вступило в силу

Геращенко розповів, що може стояти за вбивством Жиліна

Три невтішних висновки з російських виборів

Генеральна асамблея ООН ухвалила важливий документ

Крымский Бандеровец: гоблин не справился с заданием

В окупованому Севастополі зупиняється паромне сполучення

МИД Украины: все виновные в организации выборов в Крыму будут наказаны

Новые документы «черной бухгалтерии» могут удивить всю Украину, – Трепак

Меркель признала свою вину и поражение

Політолог: вибори в Криму свідчать про те, що населення розчарувалось в Росії

Портников: СНГ - это мечта, и ее дни сочтены

У Росії невідомі месники вбили представника Антимайдану

Під Москвою розстріляний глава сепаратистського «Оплоту» Жилін

Еврокомиссаром по безопасности назначен британец - несмотря на Brexit

Що сталось з президентом Киргизстану?

Російський політолог: «Даю гарантію – нова Держдума не проіснує весь термін»

 Новости за день