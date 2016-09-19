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Три невтішних висновки з російських виборів

Три невтішних висновки з російських виборів
Політичний оглядач та експерт Павло Щелін проаналізував стан російського суспільства з огляду на парламентські вибори, які проходили вчора, і зробив невтішні для цієї держави висновки, - про це інформує replyua.net з посиланням на портал «Хвиля».

Так, перший із висновків ґрунтується на явці виборців – вона надзвичайно низька. В середньому, до виборчих дільниць дійшли не більше половини тих, хто має право голосувати. Високою явкою можуть похвалитись лише регіони з надзвичайним рівнем адміністративного примусу – Чечня, Кемеровська область, Мордовія. При цьому, явка в Санкт-Петербурзі та Москві не перевищила двадцяти п’яти і двадцяти восьми відсотків відповідно. З огляду на це можна сказати, що деполітизація суспільства досягла такої межі, за якою вже немає державної спільності. Тобто, росіяни не вважають себе частиною держави, що призводить до надзвичайної атомізації соціальних груп. По-друге, середній клас та інтелігенція практично самоусунулись від управління державою та від участі в політичних процесах. Імовірно, тепер боротьба за владу буде розгортатись між мілітаризованими угрупуваннями на зразок прихильників Гіркіна та Мальцева. І останнє – з огляду на те, що парламент не має практично ніякого легітимності, майже всі важелі управління державою повністю сконцентрувались в руках однієї особи – Путіна. Це призведе до ще більш непередбачуваної поведінки Росії як на зовнішньополітичній арені, так і у врегулюванні внутрішніх конфліктів.

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