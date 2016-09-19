Путін не зупиняється – в Росії анонсували створення супер-відомства – нового Міністерства держбезпеки

Про це у своєму блозі повідомив український журналіст Віталій Портніков. На його переконання, наближаються економічні труднощі, Путіну потрібно залякати і еліту, і народ – щоб ні у кого навіть не виникло думки про можливість відставки диктатора. Саме тому й було прийнято рішення про створення нової силової структури, яка об’єднає в собі всі відомства, інформує replyua.net.
За словами Портнікова, спадкоємці Сталіна створили для Берії супер-відомство, яке об'єднало функції МВС і КДБ. Берія поспішав взяти реванш за роки, коли він не був куратором силових відомств і побоювався того, що колишні підлеглі за вказівкою «вождя народів» розстріляють його в підвалі Луб'янки як британського шпигуна. Саме тому Володимир Путін вирішив піти слизькій доріжкою Лаврентія Берії.
У новому відомстві для початку відродиться КДБ СРСР, функції якого після краху КПРС були значно обмежені. У нове КДБ увіллються Служба зовнішньої розвідки і більшість підрозділів Федеральної служби охорони. Але головне – так це те, що співробітники КДБ будуть не просто супроводжувати і забезпечувати розслідування кримінальних справ, порушених за їх матеріалами Слідчим комітетом та МВС, а здійснювати процесуальний нагляд за ними.
До того ж КДБ буде займатися забезпеченням власної безпеки у всіх правоохоронних і силових структурах. А це означає, що всі інші силові відомства будуть підкорятися «чекістам». Про таке навіть Берія не мріяв, наголошує журналіст.
«Причини, за якими Путін хоче піти на таку реформу, зрозумілі. Це не тільки сентиментальна закоханість в Луб'янку і її підвали. Наближається час економічних труднощів в РФ. За великим рахунком, Путін навіть не Берією хоче стати. Берією буде той, кого призначать міністром держбезпеки. А Путін хоче стати Сталіним зразка 1937 року. Щоб усі боялись», – резюмував Віталій Портніков.
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