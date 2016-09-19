Портников: когда питерцы и москвичи не ходят на выборы, они перестают быть Глуповыми

Москвичам далеко не все равно, какими будут результаты выборов, но, если они, как и питерцы, не идут голосовать на участки, это значит, что жители двух российских столиц перестают быть Глуповыми, как подавляющее население страны. Как сообщает replyua.net, Виталий Портников на своей странице в Фейсбуке прокомментировал рекордно низкую явку избирателей на выборах в Госдуму РФ.
По словам журналиста, люди, живущие в этих двух мегаполисах, начали понимать, что они больше не способные повлиять на то, что происходит в России, с помощью каких-либо демократических процедур. Портников отмечает, что в этом спектакле больше не хотят участвовать многие россияне, и только некоторые провинциалы по-прежнему воспринимают выборы, как грандиозное мероприятие и праздник, одеваются, как на похороны, в выглаженное и накрахмаленное, и только москвичей и питерцев этим уже не удивишь. Они больше не хотят ходить на похороны.
Явка, которую показала Москва, - это бюджетники, которых заставили, чиновники и силовики, которым нужно сохранить режим. Между прочим, пишет журналист, в Москве 15 процентов проголосовали за «Яблоко». Получается, резюмирует Портников, на выборы в столице не пришел никто.
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