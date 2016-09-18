валюта
СпецтемаМрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк

Захід тепер бореться з Путіним його ж методами – блогер

Захід тепер бореться з Путіним його ж методами – блогер
Відомий блогер Anti-colorаdos поділився своїми думками щодо недавнього інциденту в Сирії, коли війська коаліції завдали повітряного удару по військах Асада, - про це replyua.net інформує з посиланням на видання Facenews.

За словами блогера, Путін і його війська вже рік, як почали операцію в Сирії під ширмою боротьби з так званою Ісламською державою. Проте, насправді воювати з ІД ніхто не збирався – цілком імовірно, що це терористи мають особливо тісні зв’язки зі спецслужбами Російської Федерації. Об’єктом атак путінських військ частіше за все стає або мирне населення, або опозиція – словом, ті, хто заважає Асаду. Про бомбардування російські пропагандисти говорять просто – «помилились». При цьому, коли російського президента ловлять на брехні, він робить риб’ячі очі і починає розповідати нісенітниці. Востаннє ми таке могли спостерігати в Бішкеку, де Путін всім розповідав, що анексував Крим відповідно до норм міжнародного права.

Світові лідери довго спостерігали цей цирк, намагаючись в нього повірити. Проте, ці часи вже минули. Перший крок зробила Туреччина, яка спочатку збила російський літак, а зараз – взагалі ввела сухопутний контингент в Сирію і формує там безпечну буферну зону. При цьому Путін – ні пари з вуст. Вчора авіація коаліції зробила саме те, що постійно робив Путін – рознесли позиції асадовців та росіян. За чутками, п’ять літаків спрацювати так ефективно, що навіть для поховання загиблих нікого не лишилось. Що характерно, розхвалене російське ППО не допомогло. В коли росіяни почали верещати і скликати засідання Радбезу ООН, американці сказали просто – «ми помилились». Мовляв, ви вже стільки разів помилялись, тепер і ми почали. Власне, здається що тепер з Путіним граютьза його ж гібридними методами. І він програє, - підсумував блогер.

Горячая тема: Чуркин психанул и в знак протеста покинул заседание Совбеза ООН
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь
Важное за день
17 сен 2016
11151

В Феодосии выселят на улицу 300 семей

Информационно-аналитическое издание «Примечание» сообщает о том, что оккупанты продолжают издеваться над местным населением Крыма, загоняя его во все более безвыходное положение. Ватники не верят,


Свежие новости

Захід тепер бореться з Путіним його ж методами – блогер

Одежда способная вырабатывать электроэнергию от человека

Обама: США сократит свой ядерный арсенал

Сувора Росія: в селі під Воронежем виборцям дарували горілку

Кримська «прокурорша» намагалась нахамити президенту

Крах туристического сезона в Турции

Геращенко розповіла, що зробить з «журналістом», який знущався над полоненим-українцем

Харківський рейд ГПУ – це не політичний прес на Кернеса і Добкіна, а масштабний рейд на бандформування – Нусс

Производитель автомобилей Tesla отказался от автопилота, разработанного MobilEye

Kia Rio 2016 полный обзор авто

Американці назвали вибух в Нью-Йорку терактом

Блогер пояснив в чому різниця між кримчанами Усиком і Умеровим

Pokemon Go привела к сотням ДТП по всем миру

О том, как алкоголизм в РФ связан с патриотизмом

Новая Toyota RAV4 2016 года - обзор

Тема «выборов в госдуму» – должна стать главной на полях ГА ООН – эксперт

Гидрометцентр: в начале недели кратковременные дожди и снижение температуры

Секретарь Савченко заявила о выходе из голодовки

Россия поставляет боевикам еду из запасов 1960 года

Стрельбицкий о новых туристических рекордах в Крыму

 Новости за день