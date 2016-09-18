Захід тепер бореться з Путіним його ж методами – блогер

Відомий блогер Anti-colorаdos поділився своїми думками щодо недавнього інциденту в Сирії, коли війська коаліції завдали повітряного удару по військах Асада, - про це replyua.net інформує з посиланням на видання Facenews.
За словами блогера, Путін і його війська вже рік, як почали операцію в Сирії під ширмою боротьби з так званою Ісламською державою. Проте, насправді воювати з ІД ніхто не збирався – цілком імовірно, що це терористи мають особливо тісні зв’язки зі спецслужбами Російської Федерації. Об’єктом атак путінських військ частіше за все стає або мирне населення, або опозиція – словом, ті, хто заважає Асаду. Про бомбардування російські пропагандисти говорять просто – «помилились». При цьому, коли російського президента ловлять на брехні, він робить риб’ячі очі і починає розповідати нісенітниці. Востаннє ми таке могли спостерігати в Бішкеку, де Путін всім розповідав, що анексував Крим відповідно до норм міжнародного права.
Світові лідери довго спостерігали цей цирк, намагаючись в нього повірити. Проте, ці часи вже минули. Перший крок зробила Туреччина, яка спочатку збила російський літак, а зараз – взагалі ввела сухопутний контингент в Сирію і формує там безпечну буферну зону. При цьому Путін – ні пари з вуст. Вчора авіація коаліції зробила саме те, що постійно робив Путін – рознесли позиції асадовців та росіян. За чутками, п’ять літаків спрацювати так ефективно, що навіть для поховання загиблих нікого не лишилось. Що характерно, розхвалене російське ППО не допомогло. В коли росіяни почали верещати і скликати засідання Радбезу ООН, американці сказали просто – «ми помилились». Мовляв, ви вже стільки разів помилялись, тепер і ми почали. Власне, здається що тепер з Путіним граютьза його ж гібридними методами. І він програє, - підсумував блогер.
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