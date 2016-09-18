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Сувора Росія: в селі під Воронежем виборцям дарували горілку

Сувора Росія: в селі під Воронежем виборцям дарували горілку
Люди, які відкрито агітували за одну з політичних сил, назвали свої дії 20-річною традицією до якої вже звикли місцеві жителі. Агітатори переконані, що в горілці немає нічого погано і не вбачають в своїх діях ніякого підкупу, адже створюють людям свято. Всі задоволені і явка – одна з найбільших, передає слова агітаторів replyua.net.

Тим, хто прийшов на вибори в селах в Воронезькій області на дільницях вручають не тільки горілку, а й подарунки. Так, в селі Олександрівка люди, які поспішали на вибори, урочисто отримали пляшки горілки. Організатори акції переконують, що цій традиції вже більше 20 років, а значить її треба продовжувати. Ті з виборців, що не вживають спиртного отримали шоколадки та інші презенти. Самі ж виборці нічого поганого не вбачають в акції та дуже задоволені даною ініціативою, єдине, що засмучує – так це те, що вибори проходять рідко.

Нагадаємо, сьогодні – 18 вересня в Росії проходить Єдиний день голосування. У бюлетенях значаться 14 партій, чотири з яких увійшли до складу попередньої Держдуми шостого скликання. Щоб отримати місце в парламенті, кожній партії необхідно перевищити поріг в п'ять відсотків голосів.

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