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В России фиксируют очень низкую явку на выборах

В России фиксируют очень низкую явку на выборах
Избирательные участки уже закрылись в некоторых отдаленных регионах России. Как сообщает replyua.net, в 11 часов по московскому времени завершили работу избирательные участки на Чукотке и Камчатке, однако в этих регионах была зафиксирована очень низкая явка избирателей.

По состоянию на 18 часов по местному времени, на Чукотке проголосовали примерно 59 процентов избирателей, и это почти на 15 процентов меньше, чем на выборах в Госдуму в 2011 году. На Камчатке явка была еще более низкой – меньше 35 процентов от общего числа избирателей. В 2011 году на Камчатке проголосовали примерно 48 процентов избирателей. В этих регионах, помимо выборов в Госдуму России, также проходили местные выборы – избиратели голосовали за членов местных органов управления и за членов региональных законодательных собраний.

Самыми последними в России закроются избирательные участки в Калининградской области. Напомним, что в этом году выборы в России проходят по смешанной системе – всего баллотируются 455 депутатов, из них половина по одномандатным округам, остальная половина – по партийным спискам. Нужно отметить, что на выборах в Крыму сегодня нет ни одного иностранного наблюдателя.

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