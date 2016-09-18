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У Москві в розпалі вибори: повним ходом ідуть «каруселі»

У Москві в розпалі вибори: повним ходом ідуть «каруселі»
Як повідомляє replyua.net, спостерігачі заявляють про ніким не приховані «каруселі», але Громадський штаб поки спокійний, там говорять, що в столиці РФ вибори проходять без найменших порушень.

Москвичі в соціальних мережах масово повідомляють про «каруселі», чим обурюються. Зокрема повідомляється, що на дільниці № 497 масово голосують курсанти МНС, яких змусили зняти форму. На виборчій дільниці №82 з голосуючих за відкріпними талонами зібралася величезна черга, не менше 40 осіб. Один з голосуючих за відкріпним посвідченням уточнив, що їм сказали приїхати на ділянку до 12 дня. Кілька людей також розповіли, що вони працюють в ФГУП «Московське майно».

За повідомленням одного з кандидатів в депутати, спостерігачі фіксують масове підвезення на ДВК 2239 і 2199. Зафіксовано колону з 100-150 осіб, що проходять повз метро «Чисті ставки».

При цьому представники Громадського штабу заявили, що вони реагують на повідомлення в соцмережах, але не бачать нічого незвичайного в утворенні черг на дільницях. «Каруселі» заперечують. Центральна виборча комісія РФ заявила, що не отримала на «гарячу лінію» повідомлень про грубі порушення в ході голосування. Але вже опівдні один з кандидатів сказав, що направив звернення до ЦВК з приводу, на йому думку, масових порушень в Щелковському виборчому окрузі № 127.

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