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Слава Рабинович: Путін знову ввів санкції проти російського народу

Слава Рабинович: Путін знову ввів санкції проти російського народу
Російський опозиційний блогер Слава Рабинович на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук прокоментував нові зовнішньополітичні потуги адміністрації російського президента, - про це інформує replyua.net.

Так, вчора, шістнадцятого вересня 2016 року, Єгипет отримав від Франції другий вертольотоносець класу «Містраль» - перший було передано ще в червні поточного року. Первісно ці судна будувались для продажу Російській Федерації, проте з огляду на злочинну поведінку останньої, окупацію Криму та війну на Донбасі, Франція розірвала договір поставки. За словами Рабиновича, у викривленому світі Путіна, Шойгу, Лаврова і Захарової, все завжди шито білими нитками і причини не співвідносяться з наслідками. Так як саморефлексія у цих суб’єктів відсутня, будь-які дії закордонних політиків їм здаються агресивною змовою, а не відповідальністю. Саме тому і реакції у Кремля неадекватні.

Як зазначає блогер, у той же день, шістнадцятого вересня 2016 року, російська сторона повідомила про заборону ввозу на її територію овочів і фруктів з Єгипту. Тобто, знову ввела санкції проти окупованого нею російського народу, цього разу – із-за «Містралів». Цей факт буде задокументовано і виступатиме як обставина, що обтяжує відповідальність. І суд над Путіним і його прибічниками – справа часу, - підсумував блогер.

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Винничук: Путина дожали санкции

В ближайшее время Россия должна закончить военные действия на Донбассе из-за того, что Путина дожали западные санкции. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью Апострофу заявил Юрий Винничук. По


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