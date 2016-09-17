У Росії отруїлась сотня курсантів

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У російському місті Єкатеринбург відбулось масове отруєння курсантів Уральського юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ, - про це replyua.net інформує на основі матеріалів, оприлюднених російською новинною агенцією Лента.ру.Спочатку сьогодні, сімнадцятого вересня 2016 року, до місцевої лікарні було доправлено дев’ятнадцятьох курсантів, які скаржились на різкий біль в животі, нудоту та проявляли інші симптоми отруєння. Протягом дня повідомлення про отруєння продовжувались, всього за медичною допомогою звернулась сто одна особа, двадцять одного з них госпіталізовано. Зараз їх стан оцінюється як середньо тяжкий.Імовірно, йдеться про харчове отруєння, проте лишається незрозумілим де саме могло відбутись зараження. Наразі співробітниками прокуратури, регіонального відділку Слідчого комітету та Росспоживнагляду проводиться спільна перевірка в рамках вже порушеного кримінального провадження. Нагадаємо, це далеко не перший випадок масового харчового отруєння в Росії – раніше подібні інциденти мали місце в Калінінграді та поблизу Нижнього Новгороді. Зазвичай особи, які харчуються у кафе та їдальнях, потерпають від недотримання процедур приготування їжі та зберігання продуктів.