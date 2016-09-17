валюта
СпецтемаМрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк

У Росії отруїлась сотня курсантів

У Росії отруїлась сотня курсантів
У російському місті Єкатеринбург відбулось масове отруєння курсантів Уральського юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ, - про це replyua.net інформує на основі матеріалів, оприлюднених російською новинною агенцією Лента.ру.

Спочатку сьогодні, сімнадцятого вересня 2016 року, до місцевої лікарні було доправлено дев’ятнадцятьох курсантів, які скаржились на різкий біль в животі, нудоту та проявляли інші симптоми отруєння. Протягом дня повідомлення про отруєння продовжувались, всього за медичною допомогою звернулась сто одна особа, двадцять одного з них госпіталізовано. Зараз їх стан оцінюється як середньо тяжкий.

Імовірно, йдеться про харчове отруєння, проте лишається незрозумілим де саме могло відбутись зараження. Наразі співробітниками прокуратури, регіонального відділку Слідчого комітету та Росспоживнагляду проводиться спільна перевірка в рамках вже порушеного кримінального провадження. Нагадаємо, це далеко не перший випадок масового харчового отруєння в Росії – раніше подібні інциденти мали місце в Калінінграді та поблизу Нижнього Новгороді. Зазвичай особи, які харчуються у кафе та їдальнях, потерпають від недотримання процедур приготування їжі та зберігання продуктів.

Горячая тема: Мрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь
Важное за день
16 сен 2016
32520

Мрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк

Колишній член окупаційного уряду Криму Володимир Гарначук у своєму блозі зробив прогнози щодо перспектив розвитку Кримського півострова за умов відсутності води з Північно-кримського каналу, - про це

17 сен 2016
10427

Винничук: Путина дожали санкции

В ближайшее время Россия должна закончить военные действия на Донбассе из-за того, что Путина дожали западные санкции. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью Апострофу заявил Юрий Винничук. По


Свежие новости

Израиль заявил о ракетном обстреле Голанских высот

У Росії отруїлась сотня курсантів

Кримські татари брали участь у всіх гарячих битвах війни, – учасник АТО

У Москві вже почались масові затримання

Шансы Клинтон на победу стремительно растут

Плагіат досяг рівня президентів

Блогер объснил, что надо делать жителям РФ, если их принуждают голосовать за "Единую Россию" (Видео)

Москва обурюється, що Вашингтон відмовляється з нею співпрацювати

В Бельгии провели первую эвтаназию ребенка

Нусс: Россия держит весь цивилизованный мир в дураках

Павло Нусс: Своїми останніми заявами Путін і Лавров виставили весь світ дурнями

США ведуть успішний наступ на бойовиків

Ле Пен будет баллотироваться на пост президента Франции

Борис Ложкин: Уже через 2-3 года Украина вернет себе место среди стран-лидеров

Глубоководный горизонт

Нусс: Приклад Луценка, який вказав на своє місце Лещенку, має взяти на озброєння вся медіаспільнота

Донецьк увійшов в 20-ку міст світу з найвищою терористичною загрозою

Нужна «карманная» оппозиция – тогда вам к Путину – журналист

Що найголовніше у роботі Луценка?

Луценко прозвітував про роботу ГПУ

 Новости за день