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РФ сподівається, що їхні вибори на території України пройдуть успішно

РФ сподівається, що їхні вибори на території України пройдуть успішно
Українська сторона має забезпечити всі умови для безпеки російських виборців під час виборів до Держдуми РФ, які мають відбутися 18-го вересня поточного року. Про це сьогодні, звертаючи увагу на події минулої ночі під стінами дипломатичної будівлі РФ у Києві, повідомила голова ЦВК Росії Елла Памфілова, розповідає replyua.net.

«З нашого боку були виконані всі передумови для того, щоб ці вибори відбулися. Всі дільниці готові, бюлетені знаходяться на своїх місцях. Все що ми мали б зробити – зроблено. Все інше, зокрема безпеку повинні забезпечити правоохоронні органи тієї держави, на території якої проводяться наші вибори», - повідомила вона під час розмови з кореспондентами. Таким чином вона дала відповідь на питання журналістів щодо того, чи відбудуться вибори до Державної Думи Росії на території дипломатичних відомств в Україні.

Водночас вона заявила, що наразі Російська Федерації надіється на підтримку з боку ОБСЄ. «Надіюсь, що все пройде як і заплановано», - сподівається Памфілова. Раніше зазначалося, що міністра закордонних справ України Павло Кімкін повідомляв про те, що Україна обмежить виборчий процес у дипвідомствах РФ через включення анексованого Криму до багатомандатного федерального виборчого округу на виборах до Держдуми Росії.

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