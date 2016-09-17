Рабинович: в искривленном пространстве все шито белыми нитками

На своей странице в Фейсбуке российский финансист Слава Рабинович пишет о странных отношениях между Египтом и Россией. По информации replyua.net, финансист отмечает, что 16 сентября Россия направила в Египет второй по счету вертолетоносец класса «Мистраль», и, как известно, контракт на поставки этой техники недавно с Россией расторгли французы, что было сделано из-за российской агрессии и аннексии Крымского полуострова.
Первый корабль Россия передала Египту в начале лета текущего года. Однако, пишет финансист, все всегда шито белыми нитками в искривленном пространстве Захаровой, Путина, Лаврова, Шойгу и всех остальных, и у гэбэшных гопников, а также у их лакеев всегда не хватало извилин. В этот же день – в пятницу, 16 сентября, Россия принимает еще одно решение в отношении Египта – российские власти вводят запрет на ввоз из Египта фруктов и овощей.
Получается, что оккупационные российские власти решили ввести санкции против Египта из-за поставленных ему «Мистралей». Этот факт обязательно пойдет в большую копилку, где находятся отягчающие обстоятельства, пишет Рабинович. И это только дело времени, которое работает против Путина и его окружения.
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