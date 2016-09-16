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В Росії почався «сталінопад»

В Росії почався «сталінопад»
Репресії для Йосипа Сталіна дісталися і Росії: незаконний бюст вождя облили фарбою та звалили на землю, передає replyua.net. Бюст Сталіна, встановлений в минулий четвер в місті Сургут Ханти-Мансійського автономного округу РФ, невідомі облили фарбою та повалили. Шанувальники тоталітаризму планують виставити пікет для охорони пам'ятника вождю всіх часів і народів.

Справжні політичні пристрасті киплять в нафтоносному регіоні Росії. Не встиг бюст Сталіна освоїтися на набережній річки Об, як противники цієї ідеї вночі зіпсували настрій сталіністам. Незважаючи на те, що пам'ятник був встановлений без дозволу міської влади і недалеко від місця поховання репресованих, любителі твердої руки налаштовані досить рішуче. За словами одного з ініціаторів встановлення погруддя, їх організація готова відстоювати Сталіна в суді будь-якої інстанції. Відмивати пам'ятник поки не збираються, тому що фарба є речовим доказом для поліції.

А тим часом в адміністративному центрі округу – Ханти-Мансійську планують встановити пам'ятник Леніну в споруджуваному парку. Скульптура, яка раніше стояла на центральній площі міста, отримає нове життя в «Сквері СРСР». Влада міста з часом планує обладнати новий сквер гербами союзних республік і проводити екскурсії для школярів і студентів.

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