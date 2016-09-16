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На виборах до російського парламенту перемагає Дональд Трамп – блогер

На виборах до російського парламенту перемагає Дональд Трамп – блогер
Російський публіцист Ігор Яковенко у своєму власному блозі аналізує, як російські ЗМІ висвітлюють передвиборну кампанію в Сполучених штатах Америки, - про це інформує replyua.net.

Так, змалювання персонажів президентських перегонів у США носить доволі гротескний характер, коли Трамп зображується як світове добро, а Клінтон – як світове зло. Російські пропагандисти з великим задоволенням «смакують» подробиці хвороби кандидата від демократів. Наприклад, одіозний Кисєльов присвятив пневмонії Клінтон більше п’яти хвилин у прайм-таймі. Інші «журналісти» теж не пасуть задніх – Михайло Веллер радісно повідомляє, що «Гіларі носить слуховий апарат, замаскований під сережку-перлину» та «мала кілька серйозних струсів мозку» - яке ж після цього президентство! При цьому з Трампом традиційно все добре – мовляв, він здоровий і фізично, і розумово.

Блогер зазначає, що пояснити таку активність доволі просто – Трамп традиційно демонструє лояльність до путінської Росії. І поки його у Кремлі вважають більш перспективним у плані побудови двосторонніх відносин – результатами опитувань та медичних оглядів будуть маніпулювати. Власне, мешканцям Російської Федерації не вперше вислуховувати брехню.

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