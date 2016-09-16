Паранойя заманивает Путина во все более глубокую изоляцию

Последние действия президента Российской Федерации свидетельствуют о том, что он боится за свою будущее. Чем ближе неминуемый крах путинского режима, тем сильнее паранойя заманивает его в глубокую изоляцию – об этом сообщает replyua.net.
Динамика публичных выступлений Владимира Путина только подтверждает старый советский анекдот: будущее является абсолютным; прошлое, в отличие от него, - относительно. Все, что говорил российский президент, не является правдой – это всего лишь слова, политически целесообразные в конкретной исторической ситуации. Так было и в СССР: много десятилетий никто даже не сомневался в том, что во всем мире победит коммунизм, однако в конкретный момент истории союза каждому – будь то высший партийный руководитель или простой рабочий, необходимо было тщательно следить за своими высказываниями. Суть упоминаемых исторических фактов должна была точно соответствовать моменту, а неправильная их подборка или трактовка могли привести к плачевным для говорящего последствиям.
Показательным в этом контексте является лекция нынешнего министра образования РФ Ольги Васильевой, прочитанная на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», студентам-историкам в июле текущего года. Одна из слушательниц – молодой историк из Санкт-Петербурга, задала ей вопрос, в котором фигурировало слово «коллаборационизм», типичное для литературы, описывающей историю Второй мировой войны. Васильева резко перебила девушку, заявив, что в России никогда не было коллаборационистов – были только предатели, и вообще, «терпеть не могу, когда наши русские слова зачем-то заменяют иностранными, хотя смысл у них один и тот же. Коллаборационист – французское слово». Впрочем, кроме перекручивания смыслов и подмены понятий, в речи Васильевой была и откровенная, наглая ложь. Она заявила: «Мы, пожалуй, единственная страна в мире, не испытывавшая тягот религиозных и межнациональных войн», словно вычеркнув из истории России расправы над старообрядцами, еврейские погромы, а также все межэтнические конфликты, которая РФ должна считать своими, если заявляет, что она – правопреемник Российской империи и СССР.
Целесообразность и политическая конъюнктура – это то единственное, что определяет в России прошлое страны. В такой стране исторической правды быть не может – есть только «официальная позиция партии и государства», которую и вызвалась донести до молодых историков Васильева, чтобы те, в свою очередь, доносили ее до молодых неокрепших умов, формируя желаемое общественное сознание. Все остальное – неугодные исторические факты и события словно выбрасываются в оруэлловскую «дыру памяти».
В отличие от изменчивого прошлого РФ, ее будущее четко определено – в воскресенье пройдут парламентские выборы, результаты которых настолько прогнозируемы, что уже все, не только в самой РФ, но и во всем мире знают, с каким процентов победит правящая партия «Единая Россия». Те, кто еще помнят, сколько внимания мировая общественность уделяла выборам Верховного Совета СССР в 1984 году не смогут избавиться от ощущения дежавю.
Несложно заметить, что Владимир Путин в последнее время существенно отдалил от себя своих бывших верных соратников – множество некогда приближенных к нему чиновников получили новые должности, которые, в контексте их прошлых постов, означают только одно – с кремлевских высот власти их просто выбросили на помойку истории. Речь идет о экс-главе Администрации президента РФ Сергее Иванове, чекисте Евгении Мурове, экс-министре внутренних дел Борисе Грызлове и многих других. На место этих опытных и верных сподвижников Путина были поставлены молодые ничего не значащие политики.
На международной арене Путин создает своему режиму имидж влиятельного и стабильного. Многие западные политики на это «ведутся» - им восхищался Дональд Трамп, ФБР ведет расследование попыток влияния Кремля на выборы в США, итальянское СМИ на днях назвало РФ «сверхдержавой». Но это впечатление существует только снаружи. Внутри страны для многих уже очевидно – в Кремле царит страх, потому что не все идет так, как им хотело бы. Созданная для мира «ширма» трещит по швам, а методика запугивания перестает действовать.
Путин, как и другие чиновники в высших эшелонах власти РФ очень сильно боятся скорого краха, и он придет. В такие исторические моменты у диктаторов всегда начинает «зашкаливать» паранойя и они ограждают себя от тех немногих, кто мог бы им помочь. Все что ждет Путина – изоляция, а его ближайшее будущее будет занято борьбой с внутренними врагами. Нам остается только надеяться, что у него при этом не останется времени на внешних.
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