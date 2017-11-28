Журналист: «В Германии наметился прогресс по выходу из политического кризиса»

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге пишет о том, что Германия должна найти выход из политического кризиса, и в стране наметился прогресс, информирует replyua.net.
«Местные социал-демократы перестали категорически отвергать участие в «большой» коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель. Если они воссоздадут коалицию, у страны появится дееспособное правительство большинства и все вернется в норму. Однако тут есть два важных момента», - пишет Яковина. По его словам, эта коалиция приведет к политической смерти Социал-демократической партии, поскольку та показала худший результат на последних выборах, кроме того, «Альтернатива для Германии» получит контроль над важными комитетами Бундестага, и депутатам от этой партии будет позволено диктовать собственную повестку дня в немецком парламенте.
«В общем, тактически коалиция право- и левоцентристов – это хорошо, но стратегически может оказаться крайне опасно», - добавил корреспондент. Напомним, что ранее Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии, заявил о том, что в стране начался самый глубокий политический кризис за последние 70 лет.