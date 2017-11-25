Журналист: «Зря немцы лохматят бабушку. Нужно провести еще одни выборы»

В Европе продолжает происходить много чего интересного – например, в Германии политический кризис только усугубился, и правительство остается временным, а коалиция так и не была сформирована.
Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет Иван Яковина, корреспондент Нового времени. По его словам, ситуация в Германии дошла до того, что президент Штайнмайер выкручивает руки членам своей бывшей партии – социал-демократам, заявившим, что в правительство они не пойдут. Яковина пишет, что Штайнмайер уговаривает их на коалицию с Ангелой Меркель, чтобы не проводить еще одни выборы. Социал-демократы обещали над этим подумать, но обещание дали с неохотой, поскольку их партия может и не пережить еще одну коалицию с Меркель: на выборах, прошедших в сентябре, партия продемонстрировала самый худший результат за всю историю.
«А все потому, что избиратель уже не отличает социал-демократов от христианских демократов самой бундесканцлерин. Я думаю, что зря они лохматят бабушку: провели бы еще одни выборы – и дело в шляпе. Сейчас же просто все переругаются – на радость ультраправым и ультралевым», - добавил корреспондент.