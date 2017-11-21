Журналист: «Германию ждут три варианта развития событий»

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге пишет о том, что сразу после выборов в Германии он отмечал, что победа партии Меркель была только условной, и ситуация в стране чревата неприятностями, передает replyua.net.
«Сейчас есть три варианта развития событий: воссоздание «Большой коалиции» с социал-демократами, формирование правительства меньшинства и досрочные выборы. Первый вариант крайне маловероятен: после пребывания в такой коалиции популярность СДПГ обвалилась до худших значений в истории. Еще одну такую коалицию они могут и не пережить, поэтому шарахаются от нее как черт от ладана», - пишет корреспондент.
По его словам, второй вариант ему кажется наиболее реальным, поскольку Ангелу Меркель могут поддержать социал-демократы, однако предъявят жесткие требования. Корреспондент подчеркнул, что голосование, скорее всего, пройдет тайно, однако молодые однопартийцы Меркель могут восстать против нее, и, если это голосование провалится, Меркель не только покинет свой пост, но и навсегда уйдет с политической арены.