Штайнмайер: «В Германии начался самый глубокий политический кризис за последние 70 лет»

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии, после провала переговоров о формировании нового немецкого правительства, сделал заявление о том, что в настоящее время Германия переживает самый глубокий политический кризис за последние семь десятилетий, сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу немецкого президента.
«Это тот момент, когда все участники переговоров должны пересмотреть свое отношение. Все политические партии, избранные в Бундестаг, привержены общему благу, они служат нашей стране. Я ожидаю, что они смогут сформировать правительство в обозримом будущем», - подчеркнул Штайнмайер. По его словам, в ближайшие дни он намеревается провести переговоры с лидерами всех политических сил парламента.
Нужно отметить, что в конце сентября партия Ангелы Меркель ХДС/ХСС одержала победу на выборах, но она была не такой убедительной, как в прошлые годы. В итоге в Бундестаг прошли еще пять политических сил, которые не могут договориться о коалиции, поскольку имеют множество разногласий по самым актуальным проблемам. К слову, эксперты не исключают, что Меркель может уйти в отставку.