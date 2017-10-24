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Від візиту німецького президента до РФ нічого хорошого чекати не варто – блогер

Від візиту німецького президента до РФ нічого хорошого чекати не варто – блогер
За словами блогера Олександра Коваленка, вже завтра почнеться робочий візит нещодавно обраного німецького президента Франка-Вальтера Штайнмайєра до Російської Федерації, - про це інформує видання replyua.net.

Так, блогер нагадує, що цей візит стане першим за останні п’ять років. Раніше німецькі президенти катались до Москви на постійній основі, але попередній президент Йоахім Гаук ніжних почуттів до РФ не мав. Ну що ж, у Штайнмайєера є всі шанси відновити «славну» традицію. Звісно, останній прикривається необхідністю налагодження діалогу між Україною та Росією і, зокрема, спробами умовити Путіна на розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Тим не менш, які б позитивні цілі не декларував Штайнмайєр, не варто забувати його попередніх заяв. На відміну від свого однопартійця Зігмара Габріеля, який є відкритим лобістом інтересів Кремля, Штайнмайєр набагато професійніший у створення нарративів для медіа сфери. Але варто хоча б згадати як він критикував міжнародні навчання «Анаконда-16», бо вони буцімто провокують Кремль, або вимагав надати особливий статус Придністров’ю. Крім того, Штайнмайєр входить до соціал-демократичної партії Німеччини, яка дуже зацікавлена у розвитку «Північного потоку-2». Про що може така людина домовитись з Путіним? – зауважує Коваленко.
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