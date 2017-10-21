Журналист: «В Германии сложилась дурацкая политическая ситуация»

Германия, которая заранее заявила о том, что не признает независимость Каталонии, оказалась в дурацкой политической ситуации. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет корреспондент Нового времени Иван Яковина.
«Победители недавних выборов – Ангела Меркель и ее альянс партий ХДС/ХСС - никак не могут договориться с Зелеными и Либералами о создании коалиции. «Младшие» партнеры по вероятной коалиции потребовали серьезно менять политику Меркель, причем в противоположных направлениях. Она против. Они тоже против. Переговоры стоят на месте. Сейчас все говорят, что правительство в лучшем случае появится к декабрю-январю», - пишет корреспондент.
По его словам, в конечном итоге коалиция вообще может быть не сформирована, и тогда будет два варианта – или работать партийцам Меркель в правительстве меньшинства, или провести новые выборы, но второй сценарий может быть очень опасным – перевыборов ожидают ультраправые из «Альтернативы для Германии». Яковина отметил, что они уже набрали популярность, и сейчас самая стабильная европейская демократия находится в подвешенном состоянии.