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Німеччина впевнена в своєму захисті від хакерів перед виборами

Німеччина впевнена в своєму захисті від хакерів перед виборами
У Берліні переконані, що майбутні вибори до Бундестагу, що мають відбутися 24 вересня, захищені від можливих зовнішніх хакерських атак, однак водночас соціальні медіа залишаються певною небезпекою, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

З відповідною заявою виступив Дітер Заррайтер, який є федеральним уповноваженим з проведення виборів. Він зазначив, що ймовірна кібератака в найгіршому випадку може слугувати причиною затримки публікації попередніх результатів виборів. Заррайтер розповів, що результати з кожної виборчої дільниці передаються вищому керівництву по ланцюжку і надходять до ЦВК по закритій телефонній лінії у кодованому режимі. В електронному вигляді в мережі результати оприлюднюються вже перевірені ще раз дані по кожному округу.

Наразі ЦВК тісно співпрацює з федеральним відомством, що опікується безпекою інформаційних технологій і напрацьовує сценарій дій для непередбачуваних ситуацій. Однак водночас соціальні медіа залишають досі загрозою, бо ж їх зловмисники можуть використати для того, щоб вплинути на хід виборів, наприклад, поширити фейкові новини.
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