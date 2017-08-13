В Германии стартовал предвыборный тур Меркель

До дня голосования остается ровно шесть недель, и Ангела Меркель, канцлер Германии, уже начала свой предвыборный тур. Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, канцлер планирует посетить около 50 населенных пунктов, и свой предвыборный тур она начала в субботу с поездки в Дортмунд.
Она выступила в городе перед сторонниками, отметив, что итоги выборов точно не решены. «Несмотря на то, что рейтинг блока консервативных христианских партий – ХДС и ХСС – сейчас самый высокий и отрыв от конкурентов велик, расслабляться не стоит», - заявила канцлер, выступая перед избирателями. Напомним, что 3 сентября пройдут единственные дебаты между Меркель и Мартином Шульцем, главным оппонентом нынешнего канцлера.
Что касается Шульца, то свой предвыборный тур он начал уже давно, а Меркель предпочла перед своим коротким туром отдохнуть в Альпах. На прошлой неделе в Германии был проведен опрос: уровень доверия к Меркель снился до 59 процентов – на десять пунктов, и это только за один месяц.