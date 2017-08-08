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Блогер: дивуюсь здатності наших журналістів влаштувати міжнародний скандал на порожньому місці

Блогер: дивуюсь здатності наших журналістів влаштувати міжнародний скандал на порожньому місці
Експерт-міжнародник Олег Шарп на персональній сторінці в соціальній мережі дав кілька коментарів з приводу скандалу, який нещодавно розгорівся навколо заяв лідера Вільної демократичної партії Німеччини Крістіана Лінднера, - про це інформує інтернет-портал replyua.net.

Так, Лінднер заявив, що для відновлення стосунків з Росією варто винести питання Криму «за дужки». Звісно, з цього приводу зчинився скандал. Але речниця німецького Кабміну Деммер вже сьогодні наголосила, що позиція Берліну щодо окупованого Криму не змінилась – анексія є неприйнятною.

Блогер зауважує, що він дійсно здивований неймовірною здатністю українських ЗМІ влаштовувати скандал та впадати в паніку на абсолютно рівному місці. Варто пам’ятати, що в Німеччині зараз у розпалі передвиборна кампанія. Відповідно, основне завдання кандидатів від опозиції – робити та заявляти щось, що прямо суперечить «лінії правлячої партії». Звісно, після того, як вибори закінчаться, ці повідомлення будуть забуті. Згадайте, наприклад, обіцянки Трампа визнати анексію Криму. Тож до цього всього варто ставитись не серйозніше, ніж до здатності Савченко працювати в секс-індустрії, - іронізує блогер.
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