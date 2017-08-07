Блогер: німецькі політики хворі «синдромом Сіменса»

Як нагадує replyua.net, нещодавно історія з поставкою турбін виробництва «Сіменс» стала справжнім скандалом, але відкрила цілий пласт політиків в Європі, які не зважають на принципи та цінності, а лише хочуть отримати більше коштів від торгівлі з Російською Федерацією. Про деяких з таких державних діячів розповідає блогер Максим Михайленко на персональній сторінці в соціальній мережі.
Так, блогер зауважує, що нещодавно німецький політик Крістіан Лінднер, очільник Вільної демократичної партії, огорошив всіх навколо необдуманою проросійською заявою – мовляв, стосунки з РФ потрібно будувати, не відволікаючись на питання Криму. Зрозуміло, що зараз його різко критикує вся німецька преса.
Але основне здивування викликала не сама заява, а те, хто саме її «видав» - Вільна демократична партія завжди вважалась атлантичною та право ліберальною партією, яка базувалась на ідеях Вебера. ВДП вважалась навіть більш ліберальною, ніж правляча ХДС (Християнський демократичний союз, очільницею якої є Ангела Меркель – ред.). Що сталось з Лінднером – ще варто буде розібратись, але тепер завдання, яке стоїть перед Меркель ясне, як ніколи – вона має сформувати однопартійну більшість. Тільки таким чином ми можемо сподіватись на п’ять років відносного спокою з цієї країни, - зауважує блогер.