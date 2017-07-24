Президент Німеччини розкритикував політику президента США

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив з критичною заявою на адресу політики 45-го президента Сполучених Штатів Америки, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Зокрема, розмовляючи з німецькими журналістами, посадовець зазначив, що «впродовж всієї історії трансатлантичних відносин, Європа не бачила стільки невизначеності, яку спостерігають в ЄС нині». Щоправда при цьому президент Німеччини визнав, що мови про німецьку демократію не могло б бути без американської сторони, а розвиток економічної сфери не відбувався без «плану Маршалла». Саме опираючись на це історичне минуло Штайнмаєр не радить «викидати все за борт», однак він визнає, що багато аспектів сьогоднішньої політики офіційного Вашингтону особисто його дратують. Це, на його думку, обумовлено тим, що Сполучені Штати Америки «забули про значення трансатлантичних відносин».
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз з холодом зустрів новину з Вашингтону про можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Зокрема, у заяві Європейській комісії зазначалося, що Брюссель наполягає, що в таких питаннях Вашингтон має радитись з міжнародними партнерами, а саме ці санкції проти РФ можуть мати негативні наслідки.