валюта
Спецтема«Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян

Президент Німеччини розкритикував політику президента США

Президент Німеччини розкритикував політику президента США
Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив з критичною заявою на адресу політики 45-го президента Сполучених Штатів Америки, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Зокрема, розмовляючи з німецькими журналістами, посадовець зазначив, що «впродовж всієї історії трансатлантичних відносин, Європа не бачила стільки невизначеності, яку спостерігають в ЄС нині». Щоправда при цьому президент Німеччини визнав, що мови про німецьку демократію не могло б бути без американської сторони, а розвиток економічної сфери не відбувався без «плану Маршалла». Саме опираючись на це історичне минуло Штайнмаєр не радить «викидати все за борт», однак він визнає, що багато аспектів сьогоднішньої політики офіційного Вашингтону особисто його дратують. Це, на його думку, обумовлено тим, що Сполучені Штати Америки «забули про значення трансатлантичних відносин».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз з холодом зустрів новину з Вашингтону про можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Зокрема, у заяві Європейській комісії зазначалося, що Брюссель наполягає, що в таких питаннях Вашингтон має радитись з міжнародними партнерами, а саме ці санкції проти РФ можуть мати негативні наслідки.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: две большие новости из корзины «Россия-Украина-США»

Срочно: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх
Важное за сутки
23 июл 2017
10861

Блогер: мать российского головореза Агеева обвела вокруг пальца Украину

Мать российского ефрейтора Агеева, которая приехала навестить своего сына в Старобельское СИЗО, похоже, кинула Украину. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Юрий Луканов. Он

23 июл 2017
8465

Эксперт: американцы наконец-то в стойло заведут европейских предателей

Известный украинский блогер и политический обозреватель Тарас Загородний на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал поспешное заявление Еврокомиссии, которая призвала США не наделать

23 июл 2017
6647

Журналист: Ефремов вместо ожидания приговора в Старобельском СИЗО неплохо проводит время на одном из курортов Испании?

Украинский журналист и блогер Всеволод Филимоненко в своем блоге пишет о том, что ни кому нельзя пожелать прочувствовать на себе, как оно – оказаться в Старобельском СИЗО. Журналист сообщает, что

Последние новости

Політолог: переважна більшість «опозиціонерів» не мають стосунку до опозиції

Президент Німеччини розкритикував політику президента США

У Техасі у вантажівці знайшли вісім трупів

Кримський Бандерівець: місцевих у Криму витісняють звідусіль

Геращенко назвала, від чого залежить питання звільнення полоненх на Донбасі

Блогер: наш скажений сусід вирішив «погуляти на останні гроші»

Блогер: таке враження, що українців змушують говорити російською

Європа критично відреагувала на плани США щодо нових санкцій проти РФ

Ще одна втрата: цього разу фанати сумують за актором із «Сам удома»

Росія розмістила на кордоні з України 3 дивізії для швидкого наступу – Генштаб

Блогер: досі вірите, що нікому не потрібен «безвіз»?

РосЗМІ поширюють нову безглузду брехню

Украинской власти на заметку: в Японии безработные будут получать от 18 до 74 долларов в день

Блогер: у цієї влади нічого святого

Російський журналіст: у неї немає навіть натяку на почуття вини

Трамп підтримує законопроект про нові санкції проти РФ

Кустуриця : Крим – частина Росії

Російський журналіст: немає різниці між «навальністом» і «путіністом»

Спецпредставник США розповість Західній Європі, що побачив на Донбасі

Блогер показав фото «квітучих молодих республік»: це занепад

 Новости за день