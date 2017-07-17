Меркель планирует находиться у власти до 2021 года

Ангела Меркель, канцлер Германии, заявила о том, что не собирается покидать свой пост до 2021 года. Как информирует replyua.net, такое заявление от канцлера прозвучало в эфире телеканала ARD.
По словам Меркель, она останется у власти в случае, если осенью этого года на выборах победу одержит блок партий Христианско-социальный союз и Христианско-демократический союз. Когда журналист поинтересовался, сможет ли Меркель гарантировать, что останется в должности, канцлер ответила положительно, добавив, что сдержит слово, поскольку обещала это людям. Также Меркель прокомментировала критику относительно выбора города для проведения саммита «Большой двадцатки». Он проходил в Гамбурге.
«Было очевидно, что саммит надо провести в большом городе», подчеркнула канцлер. Меркель отметила, что согласие на проведение саммита сразу дал Олаф Шольц, бургомистр Гамбурга, чему она очень обрадовалась. Впрочем, Меркель признала, что и на ней лежит ответственность за те беспорядки, которые были устроены в Гамбурге в дни проведения саммита.