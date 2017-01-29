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Фиаско миграционной политики Германии

Фиаско миграционной политики Германии
Вольфганг Шойбле, действующий министр финансов ФРГ, заявил что за последние два года границу страны пересекло более 2 миллионов беженцев. Это произошло потому что правительство Германии допустило ряд ошибок в своей миграционной политике. Германское руководство пыталось исправить ситуацию, но к сожалению это надо было сделать еще в 2015 году.

Лидер США Дональд Трамп отзывался о миграционной политике Германии как о катастрофической и недопустимой. Ряд крупных терактов произошедших на территории их страны в 2016 году прямой итог ошибок политиков в первую очередь. А ошибки и впрямь ужасающие. Это и стрельба по посетителям Mcdonad"s в торговом центре, 18-летним жителем Мюнхена при которой погибли 10 человек. 17-летнего афганца с топором и ножом, ранившего 20 человек, трое из которых в тяжелом состоянии. Далее Анис Амри на грузовике таранит людей на Берлинской ярмарке, убив при этом 12 человек и ранив 50. Хоть террористы и были ликвидированы впоследствии, но все больше людей говорит о недееспособности политики Германии в миграционном вопросе.
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