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Штайнмайєр пішов з посади глави МЗС Німеччини

Штайнмайєр пішов з посади глави МЗС Німеччини
Франк-Вальтер Штайнмайєр, який був керівником німецького Міністерства закордонних справ сім років, пішов у відставку щоб взяти участь у президентських виборах. Про це у п’ятницю, 27-го січня, повідомляє видання «Deutsche Welle», передає replyua.net.

Згідно з повідомленням, новим головою МЗС Німеччини став колишній міністр економіки та енергетики Зігмар Габріель. За декілька годин до виходу у відставку, Штайнмайєр розповів про те, що «ситуація, яка складається у США останнім часом його дуже сильно бентежить». Він висловив свої сподівання, що новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп з часом змінить свої погляди, зокрема, щодо тортур над підозрюваними у тероризмі.

Під час прощальної промови Штайнмайєр заявив, що буде робити все необхідне для збереження трансатлантичних відносин, «які являються фундаментальними для демократії всього Західного світу». Як відомо, Штайнмайєр вважається найголовнішим претендентом на посаду президента Німеччини. Вибори мають відбутися 12-го лютого поточного року. Міністра закордонних справ висунули кандидатом у президенти від правлячої партії. Варто зауважити, що Штайнмайєр для України добре запам’ятався своєю проукраїнською політикою.
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