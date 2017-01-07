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Немцы заподозрили Путина в кибератаке на ОБСЕ

Немцы заподозрили Путина в кибератаке на ОБСЕ
В федеральном ведомстве ФРГ по охране конституции заявили, что специалисты организации пришли к выводу, что в атаке на ОБСЕ могла принимать участие российская сторона, о чем пишет Deutsche Wellе.

Как информирует replyua.net, охраняющее конституцию Германии ведомство в минувшем году зафиксировало кибератаку, участие в которой могла принимать Россия. Эта атака была направлена на компьютерное обеспечение ОБСЕ. В свою очередь председатель ведомства Ханс-Георг Маасен заявил: «Наш анализ далее результат, в котором показывается, что для этой кибератаки применялась аналогичная другим атакам инфраструктура. Все эти атаки имели непосредственную связь с кампанией нападений АРТ28. Их целью в позапрошлом году также стал и Бундестаг». Кроме того по его словам, его отдел имеет доказательства, которые указывают на то, что в этих атаках брали непосредственное участие «русские источники».

Напомним, ранее уже сообщалось, что в незасекреченном докладе о вмешательстве Российской Федерации в предвыборную гонку и непосредственно сами выборы американского президента говорится, что президент Российской Федерации Владимир Путин приказал в минувшем году подготовить «кампанию влияния», которая будет направлена на выборы главы США.
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