Німеччина ужорсточить міграційне законодавство

Теракт у німецькій столиці спонукає німецький уряд до рішучих дій щодо міграційної кризи, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Каспаров.ру».
Так, очільник Міністерства внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр повідомив журналістам, що у зв’язку з атакою терориста на різдвяний ярмарок у німецькій столиці законодавство щодо міграції доведеться змінити. Серед заходів, які пропонує міністр – створення федеральних центрів видворення мігрантів та розширення повноважень правоохоронців. Перший пункт, який, як запевняє міністр, цілком відповідає чинному законодавству, передбачає формування федеральних центрів, що візьмуть на себе функцію видворення нелегальних мігрантів, які не отримали дозволу залишитись у державі. Цей дасть змогу зменшити тиск на окремі федеральні землі. Розмістити такі центри планують поблизу аеропортів.
Другий пункт, запропонований міністром, передбачає збільшення обсягу повноважень Федерального відомства з питань кримінальних проваджень і федеральної поліції – вони отримають право моніторингу соціальних мереж, стеження за потенційно небезпечними особами тощо. Ці заходи міністр виправдовує необхідністю працювати над зміцненням безпеки на наднаціональному рівні.