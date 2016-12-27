Німці розробили новий план протидії тероризму, який потенційно посягає на права людини

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Теракт, який відбувся у Берліні кількома днями раніше, спричинив зрушення у суспільній думці щодо ставлення до мігрантів, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».Так, сьогодні, двадцять сьомого грудня 2016 року, стало відомо про те, що, зважаючи на трагічні наслідки терористичного акту в Берліні, який відбувся кількома днями раніше, німецькі правоохоронці розроблять новий план протидії злочинності, що передбачає стеження за певними категоріями людей. Наприклад, на мігрантів, яких силовики віднесуть до найбільш ризикових груп, буде одягнено електронні браслети. Нижня вікова межа для віднесення таких осіб до неблагонадійних буде встановлена на рівні чотирнадцяти років. Крім того, правоохоронці будуть стежити і за так званими Будинками молитви, де, за їх підозрами, може вестись пропаганда радикального ісламізму.Варто зауважити, що у 2015 році власті Німеччини вже розробляли подібний план, щоправда, тоді він був у першу чергу спрямований на успішну інтеграцію мігрантів у суспільство. Тоді міжнародна правозахисна організація Amnesty International засудила цей план дій як такий, що дискримінує мусульман і порушує права людини.